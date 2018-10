«L'1 d'octubre va ser un èxit per part del poble català malgat la repressió viscuda»

?«Fer un balanç dels fets de l'1 d'octubre de l'any passat és difícil i per fer-ho s'han de tenir en compte totes les conseqüències que van venir després, però s'ha de reconèixer que va ser un èxit del poble català», sosté el sommelier bagenc Josep Pelegrín. Remarca que una part dels catalans va aconseguir votar malgrat els impediments. No obstant això, lamenta que després d'aquell moment d'eufòria «es va evidenciar que res estava tan previst com es pensava i l'estat va actuar amb una repressió contundent». Comenta que la desorientació és el sentiment que avui envolta la majoria dels independentistes. «No existeix un full de ruta clar i això genera molts dubtes entre la població», sosté. Considera que avui s'ha de fer una aturada.