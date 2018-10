El sobiranisme surt al carrer a Barcelona per recordar el resultat de l'1 d'octubre

Unes urnes que transporten onze persones de diferents edats protagonitzen la manifestació multitudinària que ha arrancat aquest dilluns al vespre, puntual a 2/4 de 7, a la plaça de Catalunya per "reclamar" el mandat referèndum de l'1-O. La protesta l'organitza la Plataforma 1 d'octubre, que engloba diverses entitats de la societat civil, l'Assemblea Nacional Catalana entre elles.

Milers de persones s'han aplegat a la cèntrica plaça de la capital catalana força minuts abans de començar la manifestació. La intenció dels organitzadors és de dur la reivindicació fins al davant del Parlament, al Parc de la Ciutadella.

La manifestació està encapçalada per una pancarta de grans dimensions en què es pot llegir 'Self-determination is a human right', així com per onze urnes de l'1-O. L'itinerari dissenyat passa pel carrer Fontanella, la plaça Urquinaona, la Ronda Sant Pere i el passeig Lluís Companys, fins arribar al parc de la Ciutadella.

Està previst que un cop la manifestació arribi davant del Parlament, una representació formada per onze persones de municipis d'arreu de Catalunya portin a la cambra catalana el que els organitzadors anomenen el mandat de l'1 d'octubre.