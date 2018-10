May fa una crida a la unitat dels conservadors per afrontar el Brexit

n La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va apel·lar a la unitat del Partit Conservador per encarar aquests últims mesos que queden fins que el país surti de la Unió Europea. «El missatge per al meu partit és que ens unim i aconseguim el millor acord», va dir la primera ministra britànica.

May va concedir una entrevista a la BBC a Birmingham, on el Partit Conservador celebra un congrés marcat per la polèmica. Les crítiques internes a la cap de Govern pel futur incert que envolta el Brexit s'han succeït en les darreres setmanes i fins i tot s'han escoltat peticions de dimissió. L'última polèmica gira entorn de l'anomenat «pla Chequers», el full de ruta fixat per May per al Brexit i que, malgrat les crítiques, segueix sent «l'únic pla sobre la taula». «La clau és un acord de lliure comerç, una zona de lliure comerç i un comerç sense friccions», va explicar la primera ministra.

No obstant això, no ho veuen així les principals veus crítiques, entre les quals destaca l'exministre d'Exteriors Boris Johnson. Segons la seva opinió, es tracta de plans «bojos» que res tenen a veure amb el que es va prometre a la ciutadania abans del referèndum de juny de 2016. «Al contrari que la primera ministra, jo lluito per això, jo crec en això i penso que no és el més adequat per al país», va afirmar Johnson en una entrevista amb el Sunday Times en què va recordar que ell sí va fer campanya a favor de Brexit abans de la consulta.

May va evitar nomenar el seu antic ministre directament però li va respondre que «jo sí crec en el Brexit». «Però, principalment, crec en aconseguir un Brexit respectant la votació del referèndum alhora que es protegeix la unió del Regne Unit i l'ocupació», va dir.