Els Mossos detenen un conductor ebri per causar un accident a l'AP-7

n Els Mossos van detenir ahir per conduir ebri el causant de l'accident múltiple que va provocar set ferits ahir al matí a l'AP-7. Els agents van comprovar que l'home presentava signes d'embriaguesa i li van fer una prova d'alcoholèmia, que va donar positiu penal (per sobre de 0,60 mg/l). Per tot plegat, la policia va arrestar el conductor i se'l va emportar a la comissaria de Figueres a l'espera de passar a disposició del jutge de guàrdia. L'accident va provocar set ferits, cinc menors i una parella, que els equips d'emergència van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona.