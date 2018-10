«No oblidaré mai aquells ulls de ràbia quan ens picaven»

Pep Pitart, assegut amb l´escola Sant Miquel de fons, el lloc on hi va haver les càrregues a Castellgalí

Pep Pitart, assegut amb l´escola Sant Miquel de fons, el lloc on hi va haver les càrregues a Castellgalí JOSEP SALLENT

És un dels setze veïns de la població que van denunciar l'actuació de la Guàrdia Civli a l'escola Sant Miquel

Castellgalí va ser el primer poble del Bages que l'1-O va patir les càrregues de la Guàrdia Civil, per la qual cosa va agafar totalment de sorpresa els veïns. Entre els concentrats davant el col·legi de Sant Miquel), hi havia Pep Pitart.



Cap a quina hora van venir?

Devien ser poc després de les 9 del matí. Primer, van venir dos guàrdies civils, que va parlar amb un grup de veïns. I, quan van veure que no els deixaríem requisar les urnes, va venir tot el destacament. Entre 30 i 40 antiavalots.

On es trobava vostè?

Jo estava assegut a terra, davant d'una de les dues portes d'entrada, que estan molt juntes. Per què en aquella porta i no en l'altra? No teníem cap protocol, no havíem organitzat res. Un de nosaltres va seure i els altres el vam seguir. I ens vam agafar pels braços.

Quan va veure venir tants guàrdies civils, què li va passar pel cap en aquell moment?

Em va passar de tot. Em vaig recordar de quan era més jove, dels problemes que hi havia hagut amb alguns moviments. Em vaig recordar del meu avi, quan ens explicava coses de la guerra. I del meu pare, quan corria davant dels grisos. Hi havia gent gran, nens i nenes, tiets i tietes, adolescents, adults que mai no havíem pensat que allò podria passar mai...

Què va passar, doncs, llavors?

Es van estar cinc minuts mirant-nos amb les mans a la cintura. Nosaltres no vam caure en la provocació. I, a poc a poc, van començar a agafar-nos. Fins que van començar a donar cops a la gent, a deixar les noies en posicions poc decoroses, sense cap respecte...

Què li va succeir a vostè?

Era com el joc d'arrencar cebes. Jo estava repenjat amb l'esquena contra la porta, amb el braç esquerre contra una altra paret lateral. Un guàrdia civil, amb el genoll o un peu, em va pressionar el braç contra la porta. I un altre m'agafava l'altre braç, tirant-me endavant. Era una posició impossible, em feia molt mal l'espatlla esquerra. Fins que, de tant mal, li vaig donar un cop al genoll, em va deixar anar i, amb la inèrcia, vaig caure cap endavant. I, en caure, un guàrdia civil em va donar una puntada al nas i a la boca, amb el peu o el genoll. De seguida, em va rajar sang del nas. Encara se'm mouen dues dents. I vaig tenir una luxació important a l'espatlla, que encara em dura.

Va veure la cara dels agents?

Jo vaig veure moltes cares. I veia els seus ulls, inflamats d'odi. Ulls de ràbia quan picaven, quan empenyien, quan arrencaven algú. No oblidaré mai aquells ulls. Ni la cara de satisfacció quan aconseguien arrencar algú. Es notava que feia temps que assajaven aquell escenari de violència.

I després?

Després de deixar-me estabornit a terra, em van agafar entre quatre com un sac de patates. I em van tirar uns metres més enllà. Quan em vaig aixecar, vaig veure un grup de guàrdies civils rient. M'hi vaig acostar, amb sang al nas i a la barba. Els vaig parlar sense cridar-los i em van mirar amb un somriure maliciós, com si m'estiguessin perdonant la vida.

On el van atendre per les ferides?

Primer a l'ambulància, allà a Castellgalí, tot i que vaig haver de fer cua perquè hi havia molts contusionats. Després, a l'hospital, on vaig rebre l'informe mèdic, per contusions al nas, a l'espatlla i a la boca. El mal a l'espatlla no m'ha marxat. He hagut de canviar el procediment per posar-me i treure'm la samarreta. I continuo notant moviment a les dues dents.