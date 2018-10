«No s'ha aconseguit el que el poble va demanar l'1-O però hi som més a prop»

?«La sensació de l'1 d'octubre vist des de la perspectiva d'un any després és positiva», apunta Jordi Cor-rons, el president d'Òmnium Cultural del Bages. Comenta que aquell dia la gent va demostrar la capacitat de fer un gran pas endavant, «malgrat tenir molts obstacles». Sosté que, al llarg d'aquest any, «no s'ha aconseguit el que el poble va demanar l'1 d'ocubre però cada vegada hi som més a prop». Destaca que la gent que està a favor de la independència va demostrar una capacitat de mobilització «inceïble». Però sosté que l'energia de la gent del carrer s'hauria de conduir des dels líders polítics i «actualment existeixen dubtes entre la població i els lideratges no estan ben definits», destaca Cor-rons.