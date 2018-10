Ortega prohibeix les manifestacions a Nicaragua

n El Govern de Nicaragua que dirigeix el sandinista Daniel Ortega va informar a través d'un comunicat emès per la Policia Nacional de la prohibició de les protestes que exigeixen la fi del règim, tot amenaçant de portar als tribunals els que organitzin noves manifestacions.

Per a les autoritats del país centreamericà, immers en la pitjor crisi política des de la fi de la guerra civil de la dècada dels vuitanta, les protestes són «il·legals» i una amenaça per a la pau i la seguretat. En els últims mesos, la violència ha causat la mort de 326 persones, segons la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH). La majoria d'ells són civils que van morir per la repressió desfermada des de l'Estat.

«La Policia Nacional reitera que davant de qualsevol alteració i/o amenaça a la tranquil·litat, el treball, la vida, i als drets de les persones, famílies i comunitats, respondran davant la justícia les persones i organismes que convoquen a aquestes protestes il·legals des de les quals s'han promogut i s'intenta promoure accions delictives, i criminals», es llegia a la nota emesa per la Policia.