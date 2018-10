«Els partits a favor de la independència han oblidat l'agenda social del territori»

?«S'ha de reconèixer que l'1-O va ser una gran mobilització, una de les més importants de les que es recorden a Europa els últims anys», apunta l'exdiputada al Parlament per Inciativa per Catalunya Verds Laura Massana. No obstant això, assenyala que «malgrat la gran expressió del poble, els líders no van estar a l'alçada i les promeses que van fer han quedat en fum». Recorda que Catalunya va estar uns mesos amb l'autonomia suspesa, per l'aplicació de l'article 155. Destaca que «fins i tot alguns independentistes han afirmat que es va seguir una estratègia equivocada». Alerta que, actualment, «els partits independentistes no es posen d'acord entre ells i enmig de les discussions obliden l'agenda social».