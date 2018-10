«Amb el pas dels anys, el referèndum s'explicarà com un punt d'inflexió»

?«Ara fa un any, es va aconseguir una fita històrica», sosté la directora del Museu de Moià, Marta Fàbrega. Considera que l'1 d'octubre va marcar un abans i un després en la política catalana i espanyola. «Amb el pas dels anys, el dia de referèndum s'explicarà com el moment d'inflexió que va marcar tots els passos que van seguir després i, si un dia esdevenim independents, serà un moment important per recordar», assenyala Fàbrega. De moment, però, «els desitjos d'una part del poble català van més enllà de la realitat», lamenta. Destaca que és trist el panorama actual, «amb familiars dels presos i els exiliats patint i una demanda popular sense resoldre». Considera que, a partir d'ara, l'1 d'octubre hauria de ser un dia marcat al calendari.