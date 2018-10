Pesarrodona es querellarà contra la Guàrdia Civil per acusar-lo «falsament»

El conegut pallasso i regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, va anunciar ahir que es querellarà contra la Guàrdia Civil. Ho va dir en el transcurs de l'acte musical de protesta a Lledoners que cada setmana condueix. La fiscalia li atribuïa els delictes d'odi i desobediència a partir de l'atestat elaborat per la Guàrdia Civil, però ara l'Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament el cas i no haurà d'anar a judici per aquests delictes. «Van fer un informe fals per venjança, perquè no van acceptar la foto icònica del 20 de setembre. I es van inventar uns delictes que jo no havia fet el dia 1 d'octubre de l'any passat. No ho podem deixar passar perquè Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la presó per un informe molt similar al meu. M'ho han fet passar molt malament i no es pot permetre que quedi en un no res», explicava Pesarrodona ahir a aquest diari.

El regidor de Sant Joan de Vilatorrada manté, però, de moment la imputació de desobediència que li va dictar d'ofici la jutge manresana.