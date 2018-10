Sànchez, Rull, Turull i Forn fan una crida a «la unitat» i a «perseverar» amb la confiança de l'1-O

Jordi Sànchez, Jordi Turull, Jordi Rull i Joaquim Forn han fet una crida a la "unitat" i a mantenir "la confiança generada l'1 d'octubre entre les institucions catalanes i la ciutadania que van defensar plegats la democràcia i la llibertat". El seu missatge l'ha transmès el portaveu parlamentari de JxCat, Albert Batet. Diputats del grup parlamentari s'han reunit aquest dilluns al matí amb els polítics empresonats a Lledoners i han volgut fer l'aturada simbòlica convocada per les entitats a les 12.00 hores des de les portes de la presó. Batet també ha assenyalat que tant presos com el partit comparteixen el missatge de Carles Puigdemont que malgrat que "el camí no serà fàcil", però que "cal seguir avançant cap a la república".

Després de reunir-se amb els polítics, Batet ha indicat que "només tenen paraules d'agraïment" per a totes les persones que "unitàriament van exercir el seu dret a vot el dia 1 d'octubre". "Aquest és el camí, el que va marcar la gent l'1 d'octubre", ha afegit, tot insistint en la necessitat de "perseverar" i mantenir la confiança que es va generar ara fa un any entre les institucions catalanes i la ciutadania.

Alhora el portaveu ha volgut deixar clar que comparteixen les paraules de Carles Puigdemont de què "el camí no serà fàcil" però que "el compromís és acabar-ho i aquest compromís també ens el fem nostre com a Junts per Catalunya".