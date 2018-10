Sant Julià de Ramis commemora l'1-O i recorda a l'Executiu que «el poble mana i el Govern obeeix»

Sant Julià de Ramis (Gironès) commemora el referèndum de l'1 d'octubre davant el pavelló municipal, el col·legi electoral on havia de votar Carles Puigdemont i on es van viure les primeres càrregues d'ara fa un any. La població ha organitzat una jornada festiva, amb trabucaries i castellers, però també reivindicativa perquè han aprofitat que l'Executiu en ple s'ha traslladat a Sant Julià per recordar-los que "el poble mana i el Govern obeeix". Durant l'acte, el CDR de Sant Julià ha llegit un manifest amb el qual han instat el Govern a traçar una "estratègia col·lectiva" i no allunyar-se de l'objectiu final: "El nostre horitzó és la República catalana i no ens conformarem amb menys". Després, han reobert simbòlicament el col·legi electoral i els veïns han tornat a votar simbòlicament.