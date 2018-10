«Ens va tocar el rebre però va valdre la pena. Ho aconseguirem»

?La presidenta dels Amics de la Seu de Manresa, Maria Pilar Pla, considera que el que va passar fa un any va ser la «manera que Europa i la resta del món s'adonessin del problema que tenim, malgrat que després, amb tot el que ha passat i amb el govern a la presó o a l'exili, hi hagi hagut gent que s'hagi desinflat una mica». Creu que l'1-O «va ser molt fort», però insisteix que és l'única manera que a fora s'adonin «de quina democràcia hi ha a Espanya. Ho maquillen però els està caient la careta i queden amb la cara descoberta. Tardarem però ho aconseguirem».