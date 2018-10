«Veig gent que abans no era partidària de la independència i ara s'ho replanteja»

?«El dia 1 d'octubre va ser molt complicat votar, jo era a l'escola La Font i vaig ajudar en tot el que vaig poder. Avui, a diferència d'altres persones, no em pensava que estaríem tan endavant, sinó que creia que encara estaríem més enrere. Es fa treball de formigueta, a poc a poc, però ho veig tan difícil i complicat! Tot i el temps que ha passat, crec que el tema de la independència no ha decaigut, no sé com acabarà, però veig gent que abans no n'era partidària i ara s'ho replanteja, va a votar... Em pensava que amb tant enrenou la gent se'n cansaria, però veig que no».