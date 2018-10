?Fa un any, «vam viure la victòria d'un poble sobre la repressió. El dia 1 d'octubre, com la majoria, vaig poder votar. Com en molts altres llocs, i després de les imatges de la televisió, estàvem allà esperant que ens vinguessin a estomacar, però ells mateixos (el govern espanyol) es van espantar i no van arribar al límit del que hagués pogut arribar a passar». Fa un any, «es va votar que sí i va donar molta energia, molt esperit. Va ser una victòria, però la conseqüència no ha sigut la que tots esperàvem. Tot i així, els dies i els anys passen i no saps fins on pot arribar».