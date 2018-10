«Qui vol la República s'ho creu amb molta fermesa. La gent no s'ha desinflat»

?La presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Antic de Manresa, Anna Martínez, pensa que un any després de l'1-O «estem encallats. Tothom s'ho va agafar amb molta il·lusió però tot ha quedat paralitzat. Falta decisió. Dels polítics sobretot», comenta. Creu que, en canvi, «a la gent no li falta il·lusió. És una situació molt complicada però ens hauríem de definir i tirar endavant la República. La gent no s'ha desinflat, i això és el que em manté esperançada. Ja hem passat per situacions molt greus que encara vivim, com el tema dels presos, però tenim clar el que volem».