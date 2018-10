«Una votació com la de l'1-O no l'hauria de mensprear ningú, és la veu del poble»

?Un any després de l'1 d'octubre, «el futur es veu força negre», considera la presidenta de l'Associació Amics de les Enramades de Sallent, Mari Calvo. Recorda l'1 d'octubre com «el dia que una gran part dels catalans ens vam tirar a la piscina». Comenta que les conseqüències que va comportar la celebració del referèndum «demostren que res estava tan lligat com ens pensàvem». «Però suposo que ningú s'esperava una reacció tan dràstica que deixés empresonats i exiliats», afegeix. Destaca que malgrat que una part dels catalans no busqui la independència «la votació de l'1 d'octubre no s'hauria de menysprear per part de ningú perquè va ser la veu d'una gran massa de gent. Avui s'hauria de recordar els ferits de l'1-O», sosté.