Tot sobre la vaga de l'ensenyament públic d'aquest dijous, 29 de novembre

Els sindicats USTEC-STEs (IAC), el de Professors de Secundària ASPEPC-SPS i CGT convoquen una jornada de vaga de mestres aquest dijous 29 de novembre del 2018 a l'ensenyament públic. Professors i també estudiants, que s'han sumat a la mobilització, denuncien que les "retallades que es van aplicar de forma 'extraordinària'" al principi de la crisi "encara no han estat revertides" i alerten del "greu deteriorament de les condicions laborals" i de "la qualitat de l'ensenyament públic". A més, lamenten que el sistema està "endèmicament infrafinançat". Entre les reivindicacions, marquen com a "irrenunciable" el restabliment per al curs que ve de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tots els docents, 23 hores a Primària i 18 a Secundària. Aquesta mobilització és paral·lela a la vaga de funcionaris de la Generalitat i a la vaga de metges.

Els tres sindicats fan una crida al conjunt dels professors i del personal laboral de l'ensenyament públic de Catalunya a "organitzar la vaga als centres, a secundar-la i a debatre i decidir sobre la seva continuïtat". També demanen a la resta de sindicats que se sumin a la convocatòria.

Quan és i a qui afecta la vaga de mestres?



Els sindicats voncoquen la vaga de mestres des de les 0.00 fins a les 24.00 hores d'aquest 29 de novembre i afecta tot el personal docent funcionari i interí destinat a centres i serveis educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament, el personal laboral destinat a centres i serveis educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament, el personal docent, funcionari i interí, el personal laboral destinat a centres educatius de titularitat i gestió del Departament de Justícia, el personal docent i laboral destinat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya i de titularitat municipal, i el personal docent (funcionari, interí i laboral) dels centres de titularitat municipal de Catalunya, s'entén condicionada al manteniment dels serveis esencials.

Serveis mínims



El Departament de Treball, Afers socials i Família ha fixat els següents serveis mínims per a cada centre:

Una persona de l'equip directiu (director/a, coordinador/a pedagògic, cap d'estudis o secretari/ària, i en el cas de les llars d'infants, un membre del claustre).

A més de la persona esmentada:

Per a l'ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 4 unitats.

Per a l'educació especial (de 3 a 16 anys): 1 docent per cada 3 unitats.

Per garantir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal.

Per a les llars d'infants: un terç de la plantilla.

Residències d'estudiants dependents del Departament d'Ensenyament

a) Personal de restauració: 50% del personal.

b) Vigilància: 1 persona.

c) Tutors: la mateixa dotació que en cap de setmana.

Manifestació unitària a Barcelona



Els organitzadors han preparat una concentració a la capital catalana. Començarà a les 12 del migdia, a la plaça de la Universitat. La manifestació avançarà cap al recinte del parc de la Ciutadella per acabar a les portes del Parlament .

Els motius de la vaga dels mestres



Un altre dels principals motius de queixa és el Decret de Plantilles, ja que denuncien que permet la "selecció arbitrària de personal, que ha malmès el funcionament democràtic dels centres" i per això en demanen la retirada. També exigeixen la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, l'increment del personal de suport a la docència per atendre la diversitat i la consolidació dels llocs de treball del personal interí en un canvi del model d'oposicions.

Altres reivindicacions són el retorn a l'horari de permanència del professorat de Secundària (24 hores) i la reducció de les ràtios per al curs que ve a un màxim de 22 alumnes a Primària i 27 a Secundària (o inferior per garantir que no es tanquin grups) i de 20 i 25 alumnes, respectivament, per al curs 2020-21.

També demanen el retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys i el manteniment de la Formació Professional pública. Completa la plataforma reivindicativa la recuperació del poder adquisitiu, amb un calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 i retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.

Els organitzadors de la vaga



Les organitzacions convocants de la vaga d'aquest 29 de novembre dd 2018 són els sindicats USTEC-STEs, ASPEPC-SPS, CGT i COS. CCOO i UGT no s'hi han sumat. Confien que els altres sindicats se sumin a la jornada de vaga perquè sigui "el màxim unitària possible" i advoquen per la continuïtat de les mobilitzacions si és acaba sent una protesta "exitosa" i el Govern "no cedeix".

"Les escoles s'obren cada dia i, com a societat, no ens podem permetre tenir l'ensenyament públic infrafinançat. És un desastre que no hi hagi un creixement expansiu del pressupost en un moment de recuperació econòmica", ha afirmat el portaveu d'USTEC-STEs, Ramon Font, en la roda de premsa dels tres sindicats per presentar la jornada de vaga.

Xavier Massó, d'ASPEPC-SPS, ha carregat contra el Decret de Plantilles i ha clamat perquè els docents recuperin les condicions laboral del 2010. També ha criticat el Departament per "adoptar l'extraordinarietat com el mecanisme ordinari de funcionament".

Pedro Mercadé, de CGT Ensenyament, ha puntualitzat que algunes de les reivindicacions no tenen cost econòmic, com ara la retirada del Decret de Plantilles, i ha destacat l'"encert" d'haver-se posat d'acord per a una jornada de vaga per poder "incidir" en el debat dels pressupostos.

Aquesta convocatòria ha rebut el suport de Docents per la República, que crida tots els mestres i professors a secundar la vaga.