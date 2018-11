El manresà Jordi Cruz manté les 3 estrelles Michelin amb el restaurant ABaC

El xef manresà Jordi Cruz ha aconseguit mantenir aquest dimecres les 3 estrelles Michelin amb el seu restaurant ABaC, establert a Barcelona. Cruz va entrar en el selecte grup de triestrellats per la guia Michelin en la passada edició, i enguany ha conservat el privilegi a la gala celebrada a Lisboa. A més, el famós cuiner conserva l'estrella de l'Angle, que abans estava a Mon Sant Benet i ara està situat, com l'ABaC, a Barcelona.

Per la seva banda, L'O, que va rellevar l'Angle a Sant Benet, manté l'estrella i és l'únic de la comarca del Bages que està al cel de la famosa guia vermella. També a la Catalunya Central, conserven l'estrella els berguedans de l'Estany Clar (Cercs), Els Casals (Sagàs) i la fonda Sala d'Olost de Lluçanès.

Al mateix temps, la nova aposta gastronòmica dels xefs catalans Sergio i Javier Torres, Cocina Hermanos Torres -batejada per ells mateixos com "La Nau dels somnis"- ha revalidat la confiança de la guia Michelin, que ha atorgat al restaurant dues estrelles, les mateixes que tenia el Dos Cielos abans de tancar. També s'ha constatat la pèrdua de les tres estrelles del Sant Pau de Carme Ruscalleda per tancament.

Amb tot, tres nous establiments catalans s'estrenen amb una distinció, la cuina marinera de La Barra de Carles Abellán –un exBulli-, l'Oria –el restaurant de Martín Berasategui a Barcelona- i el Terra, a S'Agaró. No han tingut la mateixa sort el Nectari, que perd la que tenia, el Cinc Sentits –per tancament i trasllat- i el Roca Moo, que ha abaixat la persiana.



Totes les estrelles catalanes

Aquests són tots els restaurants amb alguna estrella a Catalunya:



Tres estrelles

El Celler de Can Roca (Girona)

Lasarte (Barcelona)

Àbac (Barcelona)



Dues estrelles

Miramar (Llançà)

Les Cols (Olot)

Enoteca (Barcelona)

Moments (Barcelona)

Disfrutar (Barcelona)

Cocina Hermanos Torres (Barcelona)



Una estrella

Alkimia (Barcelona)

Angle (Barcelona)

Bo.Tic (Corçà)

Ca l'Arpa (Banyoles)

Ca l'Enric (La Vall de Bianya)

Caelis (Barcelona)

Can Bosch (Cambrils)

Can Jubany (Calldetenes)

Casamar (Llafranc)

Castell de Peralada (Peralada)

Dos Palillos (Barcelona)

Els Brancs (Roses)

Els Casals (Sagàs)

Els Tinars (Llagostera)

Empòrium (Castelló d'Empúries)

Enigma (Barcelona)

Estany Clar (Cercs)

Fogony (Sort)

Gaig (Barcelona)

Hisop (Barcelona)

Hofmann (Barcelona)

Hoja Santa (Barcelona)

Koy Shunka (Barcelona)

L'Antic Molí (Ulldecona)

L'Ó (Sant Fruitós de Bages)

La Barra de Carles Abellan (Barcelona)

La Boscana (Bellvís)

La Cuina de Can Simon (Tossa de Mar)

La Fonda Xesc (Gombrèn)

Les Magnòlies (Arbúcies)

Les Moles (Ulldecona)

Lluerna (Santa Coloma de Gramenet)

Malena (Gimenells)

Massana (Girona)

Oria (Barcelona)

Pakta (Barcelona)

Rincón de Diego (Cambrils)

Sala (Olost)

Terra (Hotel Alàbriga de S'Agaró)

Tickets (Barcelona)

Tresmacarrons (El Masnou)

Via Veneto (Barcelona)

Villa Retiro (Xerta)

Xerta (Barcelona)