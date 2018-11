Alfred Bosch ja és el nou conseller d'Acció Exterior en substitució d'Ernest Maragall

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat aquest dijous el decret de nomenament d'Alfred Bosch com a nou conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Bosch substituirà Ernest Maragall en el càrrec, i prendrà possessió divendres a les 9 del matí en un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Bosch ha estat regidor i president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona entre el 2015 i el 2018, vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i president del grup parlamentari d'ERC al Congrés entre el 2011 i el 2014. El nou conseller és doctor en història per la UAB i havia exercit com a professor en universitats de Catalunya i l'estranger.

Bosch arriba a la conselleria d'Acció Exterior després de la renúncia de Maragall, que deixa el càrrec per presentar-se com a candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona. De fet, tots dos han intercanviat els seus rols, ja que era el propi Bosch qui havia guanyat les primàries d'ERC per presentar-se a les municipals. Al capdavant d'Exteriors, Bosch assumirà la tasca de continuar el desplegament de les delegacions a l'estranger. Dimarts, el consell executiu va aprovar l'obertura de sis noves oficines als països nòrdics, als Balcans, a Portugal, al Mediterrani, als bàltics i l'Europa central. En els últims mesos, també s'han reobert les delegacions als EUA, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit i Irlanda, i queden pendent les inauguracions de les de París i Suïssa.Com a conseller, Bosch també serà l'encarregat de dirigir les relacions institucionals, amb les reunions bilaterals amb l'Estat espanyol com a principal repte.