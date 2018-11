Mas avala Torra: «La reacció a la sentència de l'1-O no ha de ser convocar eleccions»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha coincidit amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que no s'han de convocar eleccions anticipades com a recció a la sentència per "no posar en risc" la majoria independentista. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mas ha assegurat que "no podrà de cap manera" tenir un paper fonamental a la Crida perquè, segons ha recordat, serà inhabilitat durant 2 anys quan la sentència sobre el 9-N sigui ferma. Així mateix, ha explicat que recentment s'ha reunit amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó, amb qui va parlar de la situació general, del judici de l'1-O i de la decisió del Tribunal de Comptes sobre la consulta del 2014.

Mas ha recordat que encara no s'ha aplicat la seva inhabilitació i que no començaran a comptar els 2 anys fins que la sentència sigui ferma. En aquesta situació, ha afegit que no podrà tenir un paper fonamental a la Crida i que no fa plans. "Jo abans era el timoner i durant uns anys vaig pilotar la nau. Ara faig de metge de la tripulació, escolto i curo ferides", ha explicat.

L'expresident ha definit la Crida com la "casa gran del sobiranisme" que aplega sensibilitats diferents i un "paraigua comú" que té prou força per convertir-se en el motor del projecte de cara el futur.

D'altra banda, Mas ha coincidit amb Torra que no s'han de convocar eleccions com a reacció de la sentència de l'1-O per no posar en risc la majoria independentista després que en les passades eleccions els diputats de JxCat. ERC i la CUP sumessin 70 diputats. En aquest sentit, s'ha mostrat partidari d'imaginar altres camins de reacció sense concretar quins podrien ser.



Reunió amb Junqueras



Mas ha explicat que es va reunir amb Junqueras i l'exconseller Raül Romeva recentment i que està tramitant poder anar a visitar l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, les úniques que encara no ha anat a veure a la presó. Segons ha explicat Mas, amb Junqueras va abordar la situació general, la decisió del Tribunal de Comptes de fer pagar gairebé 5 MEUR pel 9-N, i del judici sobre l'1-O. En referència al judici que començarà en els pròxims mesos, Mas ha considerat que és una "oportunitat" per donar una missatge a l'exterior sobre com actua l'estat espanyol. Preguntat per si té la funció de fer de vincle entre Junqueras i l'expresident Carles Puigdemont, Mas ha respost que no té cap encàrrec de cap dels dos i que es limita a transmetre els missatges que ell creu oportú.

Pel que fa a la via unilateral, ha afirmat que és molt poc partidari d'utilitzar aquesta via perquè a hores d'ara "no pot portar a guanyar", però ha afegit que no es pot renunciar d'entrada a cap possibilitat de present i de futur tenint en compte que la batalla és "dura i llarga". Tot i així, ha considerat que s'ha de deixar clar que no és la prioritat ni el desig.

I en referència a la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre del 2017, ha considerat que, es fes quan es fes, es podia proclamar com un gest polític però, segons Mas, "ja se sabia que no seria efectiva des del primer moment".