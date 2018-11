Els Mossos alerten d'una estafa a nivell mundial pel Black Friday

Agents dels Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació al detectar que des d'un servidor de Turquia s'estaven llençant campanyes publicitàries fraudulentes de grans marques comercials de roba, complements i electrònica oferint grans descomptes pel Black Friday. Des del servidor s'han publicat una gran quantitat de webs falses que imiten perfectament l'aparença de les oficials oferint descomptes de fins al 90% en productes seleccionats de les marques.

La intenció dels autors d'aquest frau és doble. D'una banda aconseguir fer càrrecs per les compres que les víctimes facin dels productes que mai rebran, i d'altra aconseguir les seves dades bancàries per poder fer compres, contractes i altres càrrecs bancaris. La campanya no només és a Catalunya, sinó a escala mundial. Per aquest motiu Mossos ja ha posat en coneixement dels fets a Interpol per tal de coordinar la investigació amb la resta de països que puguin veure's afectats.

Des de Mossos es vol advertir als ciutadans que els pròxims dies en les seves compres en línia:

- Desconfiïn d'ofertes que facin descomptes molt exagerats

- Contrastin les ofertes, alertes i la publicitat que els arribin per canals que no siguin els de les marques oficials

- Desconfiïn de pàgines webs amb dominis estranys (no és habitual que les marques comercials facin servir dominis tipus .online o .org) encara que hi hagi el "htpps"

- Contrarestar els descomptes directament a la pàgina oficial de la marca o les seves xarxes socials

- Sobretot desconfiïn d'aquest anunci tipus que el grup ha inserit en diverses de les seves webs falses i publicitat per I-net, en diversos idiomes i de diferents marques però amb un mateix disseny gràfic .