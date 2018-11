Saps quins són els restaurants de la Catalunya Central amb estrella?

La gala de la guia Michelin celebrada aquest dimecres a Lisboa va coronar els millors restaurants i, entre ells, n' hi ha diversos de les nostres comarques. A la Catalunya Central no hi ha hagut canvis i continuen tenint una estrella els següents restaurants:

L'Ó, de Món Sant Benet (Bages).

Els Casals, de Sagàs (Berguedà).

L'Estany Clar, de Cercs (Berguedà).

La Fonda Sala, d´Olost (Lluçanès)

Els cuiners de la Catalunya Central també han estat protagonistes. Can Jubany de Calldetenes, dirigit pel bagenc Nando Jubany, segueix amb una estrella. El manresà Jordi Cruz va picar més amunt i va aconseguir mantenir aquest dimecres les 3 estrelles Michelin amb el seu restaurant ABaC, establert a Barcelona i una per l'Angle, també a la capital catalana.



Tots els restaurants amb estrella a Catalunya



Tres estrelles

El Celler de Can Roca (Girona)

Lasarte (Barcelona)

Àbac (Barcelona)

Dues estrelles

Miramar (Llançà)

Les Cols (Olot)

Enoteca (Barcelona)

Moments (Barcelona)

Disfrutar (Barcelona)

Cocina Hermanos Torres (Barcelona)

Una estrella

Alkimia (Barcelona)

Angle (Barcelona)

Bo.Tic (Corçà)

Ca l'Arpa (Banyoles)

Ca l'Enric (La Vall de Bianya)

Caelis (Barcelona)

Can Bosch (Cambrils)

Can Jubany (Calldetenes)

Casamar (Llafranc)

Castell de Peralada (Peralada)

Dos Palillos (Barcelona)

Els Brancs (Roses)

Els Casals (Sagàs)

Els Tinars (Llagostera)

Empòrium (Castelló d'Empúries)

Enigma (Barcelona)

Estany Clar (Cercs)

Fogony (Sort)

Gaig (Barcelona)

Hisop (Barcelona)

Hofmann (Barcelona)

Hoja Santa (Barcelona)

Koy Shunka (Barcelona)

L'Antic Molí (Ulldecona)

L'Ó (Sant Fruitós de Bages)

La Barra de Carles Abellan (Barcelona)

La Boscana (Bellvís)

La Cuina de Can Simon (Tossa de Mar)

La Fonda Xesc (Gombrèn)

Les Magnòlies (Arbúcies)

Les Moles (Ulldecona)

Lluerna (Santa Coloma de Gramenet)

Malena (Gimenells)

Massana (Girona)

Oria (Barcelona)

Pakta (Barcelona)

Rincón de Diego (Cambrils)

Sala (Olost)

Terra (Hotel Alàbriga de S'Agaró)

Tickets (Barcelona)

Tresmacarrons (El Masnou)

Via Veneto (Barcelona)

Villa Retiro (Xerta)

Xerta (Barcelona)