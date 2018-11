Una testimoni diu que el policia nacional va donar cops de genoll al cap del fotoperiodista Jordi Borràs

Una testimoni presencial ha explicat aquest dijous al jutjat que el policia nacional investigat per agredir el fotoperiodista Jordi Borràs li va donar cops de genoll al cap i li va immobilitzar el crani amb les seves cames mentre li donava cops de puny a la cara.

En canvi, no va veure Borràs colpejar el policia, tot i que aquest últim el va denunciar per suposadament haver-lo pegat primer. A més, ha dit que ella va arribar a passar "por" i no s'atrevia a intervenir en l'agressió perquè temia per la seva pròpia integritat física. No obstant, va dir a l'agent que parés de colpejar el fotògraf.

Fonts jurídiques de la defensa de Borràs han explicat que la dona es va acostar a la zona de l'agressió, al Barri Gòtic un vespre de juliol, quan va sentir crits i sorolls, però no va arribar a entendre quines paraules s'intercanviaven. Li va semblar que el policia, de paisà, tenia coneixements d'arts marcials, pel tipus de cops que donava i per la seva rapidesa, com si fos "un martell".

De fet, l'inspector va negar tenir coneixements d'arts marcials, i va dir que simplement tenia la formació que es dona a l'escola de policia. No obstant això, en una entrevista, el germà de l'inspector va explicar fa uns mesos que tots dos tenien molts coneixements d'arts marcials, i que fins i tot tenien previst obrir una acadèmia.

D'altra banda, també ha declarat com a testimoni un agent de la policia nacional que ha explicat que aquell dia va dinar amb l'inspector i només van prendre una copa en tota la tarda, cosa que descartaria qualsevol tipus d'intoxicació alcohòlica de l'inspector investigat.