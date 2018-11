Dolors Bassa: Quan es barallen ERC i JxCat «m'enfilo per les parets»

L'exconsellera Dolors Bassa, en presó preventiva pendent del judici per l'1-O, ha assegurat que quan veu que es barallen JxCat i ERC al Parlament s'"enfila per les parets".

En una entrevista per escrit concedida a SER Catalunya, Bassa ha reconegut que "hi ha discrepàncies" i està d'acord en que "és més fàcil anar per separat i sumar", però ha recalcat que "l'estratègia s'ha de pactar".

"Hem de tenir unitat d'estratègia perquè tenim un objectiu comú", ha assenyalat l'exconsellera d'ERC, que ha fet seva una frase de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi: "Hem de dir el mateix però no portar el mateix jersei".

Preguntada sobre què és el que pensa quan veu disputes entre JxCat i ERC, ha afirmat: "M'enfilo per les parets. Ara mateix el problema és que no hi ha lideratges consolidats ni sabem què hem de fer".