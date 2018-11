L'OCDE defensa l'increment del salari mínim previst per a l'any que ve a l'Estat espanyol

La pujada del salari mínim plantejada pel Govern espanyol suposa un ajust sobre aquesta «unitat de compte» a la mitjana dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), després que els nivells salarials a Espanya, particularment a la part inferior del rang, fossin molt baixos en comparació amb la resta d'Europa, segons ha assenyalat el secretari general d'aquesta institució internacional, Ángel Gurría. PSOE i Units Podem van pactar un salari mínim de 900 per a l'any vinent.

«Amb aquest ajust, el que passa és que s'acosta a la mitjana dels països de l'OCDE pel que fa al percentatge que representa el mínim respecte de la mitjana dels salaris», va indicar el mexicà durant la seva visita a la capital espanyola, on va presentar l'informe anual de l'OCDE sobre Espanya.

En aquest sentit, Gurría es va desmarcar de les crítiques abocades per altres institucions internacionals, com el Fons Monetari Internacional (FMI), que aquest dimecres advertia del potencial impacte negatiu de la pujada del salari mínim en les oportunitats d'ocupació per als joves i els treballadors menys qualificats, i assenyalava que l'ajust «d'una sola vegada» de l'SMI a Espanya el que fa és «posar al dia» un element que va qualificar com «unitat de compte».

D'aquesta manera, va explicar que si aquesta unitat de compte és molt baixa o no té molta relació amb la resta d'economies amb les que un país està competint «llavors un té una visió distorsionada de les coses».

«La utilitat del salari mínim és ser un mínim de protecció social per evitar que hi hagi llocs de treball d'extrema precarietat en on les famílies no puguin tan sols tenir una vida digna amb una feina i calia fer un ajust», va afirmar el mexicà. Sobre aquesta qüestió, ha precisat que la clau de com funcionen els salaris mínims és veure el prop o lluny que se situen respecte dels salaris mitjans, ja que «paradoxalment», si l'SMI està molt a prop de la mitjana «conspira contra la creació de nous llocs de treball i els joves no poden accedir al mercat laboral».