Les notícies més llegides de la setmana

Mor un veí de Castellbell de 36 anys en l'accident d'un tren que va sortir de Manresa

Un veí de 36 anys de Castellbell i el Vilar, de nacionalitat espanyola, va ser la víctima mortal del tren que va descarrilar aquest dimarts al matí a Vacarisses. En l'accident ferroviari, 49 persones més van resultar ferides de diversa consideració. Els fets van tenir lloc cap a 1/4 de 7 del matí, quan un tren de Rodalies de la línia R4 que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders va descarrilar. És el tercer incident per esllavissada en aquest mateix tram des del 2009

Arriba el Nadal a Manresa amb el rodatge de l'anunci d'Antena 3

Una setmana després que Manresa es transformés en la Barcelona dels anys seixanta pel rodatge de la sèrie "Hache" de Netflix, la capital del Bages es va convertir aquest dimecres en un escenari nadalenc per rodar els espots promocionals de Nadal de la cadena Antena 3. Amb falsa neu inclosa, catifes blanques entre el tram de la muralla i el carrer Jaume I, el rodatge permetia veure diversos vianants (de totes les edats) passejant i creuant mirades per la vorera d'un Maïami amb cadires i taules a l'exterior, cobertes de neu, i un abet a l'alçada de l'entrada del bar-restaurant.

Com has de reaccionar si de cop et trobes un animal mentre condueixes?

És de nit, circules per un carretera sense gaire il·luminació i de cop, un senglar! Tens mil·lèsimes de segon per reaccionar: Freno o faig un cop de volant? La resposta és no evitar l'impacte amb l'animal. Això acostuma a ser més segur que fer un cop de volant i topar amb un vehicle en sentit contrari o sortir de la via.

La Guàrdia Civil pretenia l'1-O carregar en tretze col·legis més, deu a la Catalunya Central

La Guàrdia Civil pretenia l'1-O entrar per la força en tretze col·legis més d'allà on va fer-ho, però ho va descartar a l'últim moment per motius de «seguretat», segons un informe policial al qual ha tingut accés Regió7. Deu d'aquests col·legis es trobaven a les comarques de la Catalunya Central. No van arribar a acudir-hi, però, per evitar «conseqüències pitjors».

Així sona «Una lluna a l'aigua» cantada per Miki d'«Operación Triunfo»

Faltaven només 2 dies perquè per primera vegada un concursant d'Operación Triunfo canti una cançó en català. Va ser en la gala d'aquest dimecres quan Miki va interpretar "Una lluna a l'aigua", del grup Txarango. Dissabte, però, tots els concursants es van enfrontar al primer assaig i Miki va fer una actuació que va arrancar els aplaudiments dels companys i que va provocar que la directora de l'acadèmia, Noemi Galera, acabés cantant "oi oi oiii".

Ingressen a presó dos homes per cultivar 1.878 plantes de marihuana a Artés

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa, amb col·laboració de la Policia Local d'Artés, van detenir aquest dilluns dos homes, de 41 i 44 anys, de nacionalitat xinesa i domicili desconegut, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Saps quins són els restaurants de la Catalunya Central amb estrella?

La gala de la guia Michelin celebrada aquest dimecres a Lisboa va coronar els millors restaurants i, entre ells, n'hi ha diversos de les nostres comarques. A la Catalunya Central no hi ha hagut canvis, i t'expliquem en quins restaurants continuen tenint una estrella.