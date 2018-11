Torrent torna a censurar el to d'un diputat de Cs i l'oposició li ho retreu

El president del Parlament, Roger Torrent, va advertir ahir un diputat de Ciutadans en considerar que s'estaven vorejant els «límits» de l'insult i les desqualificacions, cosa que ha provocat la queixa d'aquest grup i la petició d'explicacions de la resta de forces de l'oposició.

Durant una interpel·lació de Ciutadans al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el diputat d'aquest grup Nacho Martín Blanco va citar la frase «bèsties tarades amb forma humana» escrita pel president de la Generalitat, Quim Torra, en un dels seus articles anteriors a la seva etapa com a polític.

Torrent, en aquest punt, va recordar als diputats presents a l'hemicicle el codi de conducta i els ha demanat «respecte». De fet, al vespre de dimecres, en ple debat parlamentari sobre un informe del Síndic de Greuges, el mateix Torra va demanar la paraula per reclamar a Torrent que no permetés més «insults» a la cambra, després que un diputat de Ciutadans afirmés que l'expresident Carles Puigdemont «va trair» el líder d'ERC, Oriol Junqueras, l'octubre de l'any passat. L'advertiment d'ahir va provocar la intervenció del portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, qui va reclamar al president de la cambra catalana que concretés quina infracció havia comès Martín Blanco. «Ho sap perfectament», li va contestar Torrent, que va explicar que, segons el seu parer, el diputat ha arribat al «límit de les desqualificacions i dels insults».



Carrizosa

No obstant això, les explicacions no van satisfer ni a Carrizosa ni als representants del PSC, comuns i PPC, que van instar Torrent a aclarir quin «insult o desqualificació» s'havia abocat a l'hemicicle i quina havia estat la «incorrecció» per saber exactament quines situacions cal evitar en el futur.

A més, Martín Blanco es va defensar argumentant que no havia insultat el president de la Generalitat, sinó que s'havia limitat a llegir «textualment una cita» seva, com també van interpretar la resta de partits de l'oposició que no han vist cap «desqualificació».

Davant d'aquestes peticions d'aclariment, el president de la cambra va insistir que creia que s'havia estat en el «límit» dels insults i les desqualificacions.

Torrent es va mostrar convençut que es farà «tot el possible» per complir l'acord al qual van arribar els grups la setmana passada per garantir el respecte en els debats parlamentaris, perquè ell no hagi d'aplicar-lo «amb rigor».