La UE i Londres pacten la relació després del Brexit ignorant l'exigència d'Espanya

May va trucar a Sánchez per demanar-li solidaritat davant la seva situació

La Comissió Europea (CE) i el Regne Unit ja tenen sobre la taula un text consensuat que dibuixa el marc de les relacions després del Brexit, amb l'objectiu d'aconseguir un ambiciós acord comercial i crear el vincle més estret possible per cooperar en àrees com la seguretat, segons la declaració política feta pública ahir, en la qual no apareix cap referència a Gibraltar tot i les exigències d'Espanya. Es tracta d'un document sense valor jurídic però que funcionarà com a punt de partida per negociar un acord més ampli a partir del 30 de març del 2019, quan el Regne Unit ja sigui un país tercer, i que començaria a aplicar-se quan expiri el període de transició previst fins al desembre del 2020.

Durant la transició, els britànics seguiran sota les regles comunitàries i la jurisdicció del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), però no estaran presents a les institucions de la UE, de manera que no tindran ni veu ni vot. Aquest període es podrà prorrogar una sola vegada, si no hi ha acord de futur a temps, per allargar la data de la desconnexió definitiva «un o dos anys», segons l'última actualització del Tractat de Retirada, enviat pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, al president del Consell Europeu, Donald Tusk, que l'ha remès a les capitals dels Vint-i-set per rebre el seu vistiplau.

Tant la declaració política sobre el futur com l'acord de divorci del Brexit estan sent examinats pels Vint-i-set, en espera que puguin ser «finalitzats i formalitzats» el proper diumenge en una cimera extraordinària a Brussel·les per part dels caps d'Estat i de Govern de la UE. Encara falta l'últim suport dels líders –que s'ha de produir per unanimitat dels estats membres–, i tant Tusk com Juncker van assenyalar que els dos documents «han estat acordats a nivell de negociadors i hi ha un acord de principi a nivell polític, subjecte a la validació dels líders».

Aquesta conclusió, però, xoca amb l'anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que vetarà els dos textos si no es modifiquen per introduir la «claredat jurídica» necessària perquè cap acord entre la UE i el Regne Unit es pugui aplicar a Gibraltar si no és amb el vistiplau previ d'Espanya.

Després de fer-se pública la declaració política pactada entre Londres i Brussel·les, en la qual no apareix a cap dels seus articles referències a Gibraltar, Espanya ha reiterat en públic i en reunions preparatòries la seva intenció de bloquejar l'adopció de l'acord diumenge si no es tenen en compte les seves exigències.

Els negociadors de la Comissió Europea van traslladar ahir a Espanya que són conscients de la seva preocupació i que buscaran una fórmula per atendre-la «en les properes hores o dies», si bé diverses fonts europees adverteixen de les dificultats de modificar el text per incloure una referència a Gibraltar i temen que sigui l'«únic» assumpte que arribi obert a la cimera.

Per part seva, May va explicar que ha parlat amb Sánchez sobre Gibraltar, però que el Regne Unit protegirà la sobirania sobre Gibraltar en les seves negociacions amb la UE.

La primera ministra britànica va demanar «suport i solidaritat» al president del Govern espanyol, però Sánchez es va mantenir ferm en la seva exigència que cal modificar un dels articles.

Segons el secretari d'Estat per a la Unió Europea, Luis Marcos Aguiriano, May va justificar la seva petició de suport a Sánchez en la seva «fragilitat política», però el cap de l'Executiu va replicar que no li parlés a ell de debilitat parlamentària.

El Govern va admetre que versions anteriors de la declaració política que establirà el marc de la relació futura entre el Regne Unit i la UE després del Brexit recollia la posició espanyola sobre la qüestió de Gibraltar, però que a última hora es va modificar «amb nocturnitat i traïdoria» a petició de la primera ministra britànica.



Suport d'Irlanda al Brexit

Per la seva banda, el Parlament d'Irlanda sí que va donar suport a l'acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea impulsat per la primera ministra britànica, Theresa May, en el marc de les negociacions sobre el Brexit.

Tot i que no era necessària una votació al respecte, el primer ministre irlandès, Leo Vadadkar, va voler mostrar que els polítics de totes les parts han donat suport a aquesta posició, que, segons el Govern britànic, és la millor per aconseguir les principals prioritats de Londres.

Tan sols una desena de parlamentaris –d'un total de 158– es van mostrar en contra de la moció. La votació va tenir el suport del partit nacionalista irlandès Sinn Féin.

«El suport del Parlament a l'acord enviarà un fort senyal que Irlanda dona suport completament al text de cara a la reunió del Consell de Seguretat», va manifestar el ministre d'Afers Es- trangers, Simon Coveney.

L'acord de sortida del bloc comunitari podria ser aprovat pels líders europeus diumenge al costat d'una declaració sobre la futura relació comercial entre les parts. Per a això, May ha d'aconseguir la majoria al Parlament britànic. A més, abans, també cal llimar les diferències que manté amb l'Estat espanyol sobre l'assumpte de Gibraltar per evitar un veto d'Espanya al pacte per a la sortida dels britànics del club comunitari.