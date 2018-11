Alfred Bosch es reuneix amb Raül Romeva a Lledoners

El nou conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, creu que l'opinió pública d'Europa entén "cada cop més" que Catalunya "vol ser un poble lliure i viure en pau". Ho ha dit en referència al Baròmetre de la Imatge d'Espanya publicat pel Real Instituto Elcano que, tal com ha recordat, "precisament no és un altaveu de l'independentisme" i, segons el qual, Europa veu l'actitud d'Espanya amb Catalunya "autoritària". Per altra banda, el conseller ha anunciat que té previst reunir-se el més aviat possible amb el seu homòleg a l'estat espanyol, Josep Borrell, a qui ha qualificat d'"adversari". En el seu primer acte com a conseller, Bosch s'ha reunit a la presó de Lledoners amb el seu antecessor, Raül Romeva, com a gest "de reconeixement i restitució".

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha visitat aquest dilluns els líders independentistes tancats a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Bosch s'ha reunit amb el seu antecessor, Raül Romeva, amb qui ha mantingut una reunió "cordial i útil" per tancar les principals línies estratègiques de la conselleria. Segons ha dit, tots dos han estat d'acord en què l'objectiu del Departament ha de ser que Catalunya sigui reconeguda arreu del món. En aquest sentit, Bosch ha dit que preveu obrir aquelles delegacions que siguin "realment necessàries en llocs estratègics".

A la sortida del centre penitenciari, Bosch ha fet referència al darrer baròmetre publicat pel Real Instituto d'Elcano sobre la imatge d'Espanya. Segons el conseller, aquesta enquesta demostra que la imatge que la Unió Europea té de l'estat espanyol a l'exterior és "cada cop més autoritària" i, en canvi, la imatge que tenen de Catalunya és positiva. Bosch ha dit que l'opinió pública d'Europa entén "que volem ser un poble lliure, en pau i en justícia".

Segons el conseller, el baròmetre demostra que Catalunya "va pel bon camí" tot i que, ha avisat, no serà un camí " planer ni fàcil".



Reunió amb Borrell



El cap d'Acció Exterior ha anunciat que té previst reunir-se amb el seu homòleg a l'estat espanyol, Josep Borrell, a qui ha qualificat d'"oponent, rival i adversari". Bosch hi anirà amb "actitud dialogant" i espera que Borrell també.