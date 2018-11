Arrenca el judici per la sortida a borsa de Bankia

Després de cinc anys d'investigació, ha arrencat a l'Audiència Nacional el judici per la sortida a borsa de Bankia el 2011. El tribunal haurà d'aclarir si es va maquillar la informació de l'entitat per sortir a borsa ja que, un any més tard, l'Estat va haver de rescatar l'entitat injectant més de 22.000 MEUR.

Al banc dels acusats s'asseuran més d'una trentena d'acusats per estafa a inversors i falsedat de comptes. Entre ells, l'exministre i expresident de Bankia, Rodrigo Rato, que ja està empresonat pel cas de les 'targetes black'. L'Audiència Nacional el va condemnar a 4 anys i 6 mesos de presó.

El judici arrenca amb les qüestions prèvies i hi ha sessions fixades fins al mes de juny. La petició de penes arriba fins als 12 anys.