Bosch obrirà una tercera tanda d'«ambaixades» catalanes

El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha afirmat aquest dilluns que obrirà una tercera tanda de delegacions de Catalunya a l'exterior i, a més, que viatjarà a les grans capitals del món a explicar que l'independentisme és cada vegada "més majoritari".

En una entrevista a TV3, recollida per Europa Press, després de la seva arribada al departament, ha assegurat que espera "maximitzar" la projecció internacional de Catalunya.

El seu antecessor, Ernest Maragall, va anunciar al juny la reobertura de les delegacions al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units d'Amèrica, Itàlia, Suïssa i França, que van ser recorregudes judicialment pel govern Espanyol per no haver estat comunicades a temps perquè el Govern pogués emetre els informes preceptius.

A l'octubre, la Generalitat va informar al Ministeri d'Exteriors d'obrir noves delegacions a Europa Central (Viena), Països bàltics (Tallin), Balcans (Zagreb), Portugal (Lisboa), Països Nòrdics (Estocolm) i Mediterrani (Beirut).

Exteriors es va pronunciar en contra de la seva obertura, per considerar provat que "el seu objectiu clar i manifest" és "utilitzar les delegacions per donar suport a fins manifestament contraris als principis i objectius de la política exterior d'Espanya". No obstant això, l'informe és preceptiu però no vinculant.

Bosch ha afirmat que ha demanat reunir-se amb el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, amb qui ha dit haver parlat "molt breument" i de qui ha criticat que sigui poc diplomàtic en les seves expressions sobre Catalunya.

En tot cas, el seu primer acte com a conseller serà visitar aquest mateix dilluns a la presó de Lledoners (Barcelona) a Raül Romeva, "la persona que legítimament encara hauria de ser el conseller".

De l'altra, ha dit que la decisió de renunciar a ser el candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona en detriment d'Ernest Maragall i posteriorment passar a liderar la Conselleria de la qual aquest era titular va ser "una decisió conjunta" que va prendre després de conversar amb el líder del seu partit, Oriol Junqueras, i altres persones.

"Per a mi no va ser fàcil però al final vaig arribar a la conclusió que podíem maximitzar la campanya a l'Ajuntament i també el que es feia a la Conselleria", ha assenyalat Bosch, que ha matisat que els dos nomenaments no es van produir alhora .

Tot i així, ha admès haver tingut dubtes a l'hora d'acceptar el càrrec de conseller, tot i que ha dit que se sent preparat per a això: "M'il·lusiona moltíssim i crec que puc aportar moltes coses".