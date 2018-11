La mediació de Treball acaba sense acord i els metges d'atenció primària mantenen la vaga

La reunió entre el sindicat Metges de Catalunya i responsables del Departament de Salut i de l'Institut Català de la Salut (ICS) amb la mediació del Departament de Treball en vigílies de la vaga de cinc dies a l'atenció primària va acabar ahir a la mitjanit sense cap acord després d'unes quatre hores de reunió. El sindicat, majoritari en el col·lectiu mèdic, manté la convocatòria de vaga per aquesta setmana als CAPs de l'ICS. "No hem aconseguit avançar gaire, continuem encallats en el primer punt, limitar el número total de visites al dia, que és el que ens permet garantir la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients", ha afirmat Carolina Roser, del comitè de vaga. En canvi, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha assegurat que la reunió "ha anat bé" perquè les parts s'han assegut i "s'han citat per seguir parlant i negociant".

Les parts s'han citat a continuar negociant en una reunió aquest dilluns a la tarda. "Continuarem amb les negociacions formals l'estona que faci falta i esperem poder avançar", ha afirmat Roser a la sortida de la reunió, acompanyada per altres representants del sindicat i membres del comitè de vaga. Les parts han d'escriure i intercanviar-se les propostes en les properes hores per arribar amb feina avançada a la reunió de la tarda, ha explicat Ginesta.

El sindicat Metges de Catalunya ha assenyalat que, si bé hi ha hagut "punts d'apropament" en la reunió, ha insistit que és "indispensable" arribar a un acord sobre limitar el nombre total de visites al dia. Metges de Catalunya vol limitar-les a 28, mentre que l'ICS no està d'acord "amb la filosofia" de posar un límit a les visites, segons han explicat des del sindicat.

El secretari general de Treball ha qualificat la reunió de "profitosa" perquè "les parts han explicat què interpretaven dels dotze punts de reivindicació que hi ha sobre la taula" i han pogut "concretar una mica més les propostes". Ginesta ha assenyalat que hi ha una "anàlisi molt compartida" de la "necessitat de reforçar la primària". "Altra cosa és com es concreten les solucions i quines capacitats tenen les parts per assumir aquestes posicions", ha puntualitzat.

Preguntat per si la vaga acabarà durant tota la setmana, fins divendres, Ginesta creu que "no hi ha prou punts de descord perquè s'esgotin aquests cinc dies". "Nosaltres continuarem insistint perquè negociïn", ha afegit.

El gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon; el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, i altres representants del Departament de Salut han abandonat la seu de Treball sense fer declaracions als mitjans de comunicació.

A banda de la vaga de facultatius convocada per Metges de Catalunya a l'atenció primària de l'ICS, hi ha una altra aturada impulsada pel moviment Rebel·lió Primària, sota la cobertura legal de la CGT, dirigida a tots els professionals sanitaris dels CAPs. També aquesta setmana, Metges de Catalunya ha cridat els facultatius de la sanitat concertada a la vaga. Si també s'asseuran a la taula de Treball, Ginesta ha respost que "dependrà de les parts i la capacitat que tinguin d'apropar-se".