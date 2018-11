Protecció Civil demana extremar la precaució pel fort vent

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de Vent a Catalunya d'acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya SMC i per les afectacions que se'n poden derivar.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya a partir d'aquest migdia entrarà un episodi de fortes ratxes de vent, de component nord i oest, que afectarà el terç sud de Catalunya, i que amb el pas de les hores afectarà a totes les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre i podrà arribar fins a les comarques del Baix Llobregat i el Garraf. Aquestes ratxes fortes de vent afectaran a més, totes les comarques del Pirineu i Prepirineu de Catalunya. L'episodi s'allargarà fins demà al migdia.

Per aquest motiu, Protecció Civil de la Generalitat demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior a partir del migdia i fins demà al migdia. També cal extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins, per la possibilitat de caiguda de branques i arbres. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l'efecte del vent.

A nivell general, cal fixar bé o retirar els objectes que estiguin a l'exterior (balcons, terrasses,...) i puguin ser desplaçats per l'aire, tenint especial cura amb els elements de decoració nadalenca. A les zones urbanes cal evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent. Al carrer també cal extremar la prudència prop dels elements de decoració i d'il·luminació nadalenca. En els moments de les ratxes més intenses cal protegir-se sobretot d'elements que semblin inestables i interrompre puntualment les activitats que suposin estar exposats a aquests forts vents. Cal evitar situar-se a prop dels arbres ja que poden desprendre's branques i causar danys.

Protecció Civil ha sol·licitat als ajuntaments on es preveuen les afectacions més importants que reforci es elements d'il·luminació nadalenca i altres elements del mobiliari urbà i els accessos a parcs i jardins i el control dels accessos al front litoral per evitar incidències greus.