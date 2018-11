DIRECTE | Segueix l'aterratge de la sonda Insight a Mart

Set anys de treball, set mesos de viatge per l'espai i gairebé set minuts d'angoixa: la sonda nord-americana Insight s'afanya finalment a tocar dilluns la superfície de Mart mitjançant una maniobra molt arriscada d'aterratge.



Els enginyers de la NASA que segueixen l'operació des de la Terra només poden creuar els dits: des de l'entrada a l'atmosfera marciana -amb les seves respectives tempestes- fins al contacte dels seus peus amb la roca, tot ha estat programat amb hores d'antelació.



Més cruel encara és que el senyal que indicarà que l'Insight està en condicions sobre la superfície marciana trigarà prop de vuit minuts a arribar al centre de control de la missió, situat a Pasadena, Califòrnia. "Amb Mart res està mai assegurat. Mart és difícil", va resumir diumenge Thomas Zurbuchen, cap de la secció científica de la NASA, que ha aprovat aquesta missió de gairebé 1.000 milions de dòlars per estudiar les entranyes del planeta vermell.



És la primera vegada des de 2012 que un artefacte intenta posar-se sobre Mart, després que ho fes el vehicle Curiosity de la NASA, l'únic actualment actiu en la superfície del planeta vermell. Només Estats Units ha aconseguit col·locar artefactes allà, invertint en aquestes missions amb l'objectiu de preparar una futura incursió amb exploradors humans per a la dècada de 2030. Però més de la meitat dels 43 intents per portar a Mart robots, satèl·lits o altres -executats per agències espacials de tot el món- han fallat.





Tomorrow's the big day: #MarsLanding. TODAY, watch my final mission briefing at 10 a.m. PT to hear how my team has prepared for the "seven minutes of terror." Tag questions using #askNASA.

Tune in at: https://t.co/oig27aMjZd pic.twitter.com/yFiqCql649 — NASAInSight (@NASAInSight) 25 de noviembre de 2018

Més ràpida que una bala

Magma i temperatura

Insight ha d'entrar en l'atmosfera de Mart a les 19:47 hores GMT, de forma obliqua per evitar saltar pels aires. El sol frec amb l'atmosfera farà que la temperatura augmenti ràpidament fins als 1.500 ° C, però la sonda està preparada amb un escut tèrmic reforçat per tolerar l'impacte.La sonda es desplaçarà a uns 20.000 km / h, entre tres i quatre vegades més ràpid que una bala de fusell, i té com a objectiu assolir una àrea rectangular d'uns 10 km per 24 km. Després d'haver sortit d'un punt de la Terra, siutat a 480 milions de quilòmetres, "és com marcar un gol a 130.000 quilòmetres de distància", destaca la NASA.Quatre minuts i un centenar de quilòmetres més enllà, un paracaigudes s'obrirà automàticament, frenant de manera brutal el descens. Després, un cop desplegat l'escut tèrmic, l'aparell obrirà les tres peus i el paracaigudes es desprendrà. "Estarem en caiguda lliure per un breu moment, cosa que és absolutament terrorífica de pensar per a mi", va dir Tom Hoffman, cap del projecte Insight per a la NASA.La sonda encendrà ràpidament els seus 12 retrocoets que alentiran a uns 8 km / h el descens de l'aparell, que aleshores no pesarà més de 365 kg. A les 19:54 h, gairebé set minuts després del seu primer contacte amb l'atmosfera, l'Insight hauria finalment d'"amartitzar".Durant aquest lapse, batejat com "els sis minuts i mig del terror" per alguns, res ni ningú podria assistir a l'Insight per corregir la seva trajectòria o posar remei algun error. "Estic completament relaxat, però al mateix temps completament nerviós", va assegurar Hoffman."Hem fet tot el possible per assegurar-nos l'èxit de la missió, però mai se sap el que pot passar", va explicar, en reconèixer que últimament no ha "pogut dormir gaire bé".L'enginyer i els seus col·legues, entre ells nombrosos científics europeus que han contribuït amb els instruments de tecnologia punta que viatgen a bord de l'Insight, hauran d'esperar fins a les 20:01 GMT per rebre la primera senyal enviada per la sonda. En aquell moment, només podran estar segurs que està intacta i ben estabilitzada sobre els seus tres peus. La sonda desplegarà després, lentament, els panells solars que alimentaran els seus instruments. A partir d'aquell moment, li espera un programa de treball carregat.Haurà escoltar i escrutar l'interior de Mart per intentar desvetllar els misteris de la seva formació, fa milers de milions d'anys. Coneixements que podrien permetre posteriorment comprendre millor la formació de la Terra, l'únic planeta rocós del que s'ha estudiat realment el seu interior.Insight està dotada d'un sismòmetre de concepció francesa, SIS, que serà posat directament sobre el sòl marcià i escoltarà les seves més mínimes vibracions: ones de xoc de meteorits, moviments de terra, cruixits d'estrats rocosos, fins i tot pot ser que moviments de magma profunds ...Un altre instrument destacable, d'origen alemany, és l'HP3, que haurà excavar entre 3 a 5 metres la superfície de Mart per prendre la seva temperatura. Els sensors de vents de la nau són de disseny espanyol