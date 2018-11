Els Mossos entren al CTTI de la Generalitat

Els Mossos d'Esquadra s'han presentat aquest dimarts al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat. Segons informa la Cadena SER, s'investiga la presumpta contractació irregular per a la reforma i la creació de pàgines web oficials. Fonts dels Mossos confirmen que agents de la Divisió d'Investigació Criminal s'hi han presentat per ordre judicial i que, a més de l'entrada al CTTI, també se n'està fent una segona en un altre punt. Per la seva banda, fonts de la Generalitat han assegurat que els agents hi han anat per demanar documentació. La investigació està sota secret de sumari.

Segons la SER, la investigació estaria relacionada amb una ex-alt càrrec del Govern que hauria contractat serveis informàtics per fer pàgines web oficials i que presumptament hauria fraccionat els encàrrecs per rebaixar el cot i no haver de fer concursos públics.