Els europeus veuen «autoritària» l'actitud d'Espanya cap a Catalunya

Els europeus qualifiquen d'«autoritària» i «poc dialogant» l'actitud d'Espanya cap a Catalu-nya, segons l'últim estudi del Real Instituto Elcano sobre la imatge de l'Estat a l'exterior. Gairebé la meitat dels enquestats consideren que la reacció del govern espanyol davant la crisi catalana va ser «massa autoritària». L'informe d'aquest centre espanyol d'estudis internacionals avisa que «l'augment de la consideració d'Espanya com un país autoritari en tots els països» on han realitzat l'enquesta «podria» estar relacionat amb l'afer català. En aquest sentit, també destaca que ara més europeus veuen l'Estat com a «conflictiu».

«Aquesta evolució podria ser deguda al procés català i a la internacionalització del conflicte després de la fugida de Puigdemont i altres polítics catalans i els avatars de les ordres europees de detenció emeses per la justícia espanyola», diu l'anàlisi del Real Instituto Elcano.

Visió de l'independentisme

L'informe també constata que el coneixement a l'exterior del moviment independentista català ha crescut en l'últim any. Un 80% dels entrevistats a cada país ha sentit a parlar de l'independentisme, afirma el baròmetre. Segons l'enquesta, els europeus estan dividits sobre l'impacte que podria tenir la independència de Catalunya a la Unió Europea. Un 35% creu que seria negatiu, un altre 35% no hi veu un efecte clar i un 13% ho veu positiu. Al Regne Unit, fins al 25% creu que la creació d'un estat català seria bona per a la UE.

Gairebé la meitat dels enquestats creu que Catalunya continuarà formant part d'Espanya en el futur, mentre que quasi un 30% considera que serà independent.

L'enquesta d'opinió ha estat realitzada als principals països de la Unió Europea: Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Portugal, Polònia, Suècia.

El nou conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, creu que l'opinió pública d'Europa entén «cada cop més» que Catalunya «vol ser un poble lliure i viure en pau». Ho va dir ahir en referència al Baròmetre de la Imatge d'Espanya publicat pel Real Instituto Elcano que, tal com va recordar, «precisament no és un altaveu de l'independentisme» .



La imatge de l'Estat «empitjora»

Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va considerar ahir que la imatge internacional d'Espanya «està empitjorant a marxes forçades» i va demanar al Govern de Pedro Sánchez que es tregui de sobre «aquesta imatge de poc dialogant i autoritari» perquè «a Europa ja ho han caçat».

En una roda de premsa al Parlament, Pujol va destacar que, segons el baròmetre, un 49% dels 3.790 europeus enquestats consideren que el Govern ha actuat de forma «massa autoritària» en el conflicte polític català, mentre que només un 16% opina que l'Executiu va ser «massa tou amb el secessionisme» i un 30% creu que «va fer el que havia de fer». Pujol va lligar aquests resultats al fet que l'independentisme tingui «veus lliures a Europa», en al·lusió a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta d'exconsellers que han abandonat Espanya per evitar l'acció de la Justícia.

Va afegir que això ha estat «essencial» perquè la causa independentista pugui ser «escoltada, reconeguda i sobretot entesa» a la resta d'Europa.

«Els del diàleg, míster diàleg i associats, queden retratats a ulls d'Europa», va insistir, i va asse-nyalar que «aquesta és l'actitud: dialogar, tenir idees i plantejaments que fins ara no s'han vist enlloc».