Multen Borrell amb 30.000 euros per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'Abengoa

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, una multa de 30.000 euros per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'Abengoa el novembre del 2015, quan era conseller de la companyia energètica. El ministre no va recórrer contra la sanció anunciada el 10 d'octubre –però fins ara no quantificada- adduint que no s'entendria que un ministre actués contra una sanció d'un organisme de l'Estat, tot i que sempre ha expressat el seu "total desacord" amb l'expedient que la CNMV va obrir contra ell. El 6 de novembre passat el PSOE i el PP van evitar la seva reprovació per part del Senat.

Ara la CNMV fa pública al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que fa ferma la sanció de 30.000 euros contra Borrell per "una infracció molt greu" per haver venut el 24 de novembre a través d'una persona interposada 10.000 accions d'Abengoa per un valor de 9.030 euros fruit del fet que "disposava d'informació privilegiada" sobre la companyia. Tot plegat vulnera l'article 282.6 en relació a l'article 227.1.a de la Llei del Mercat de Valors.