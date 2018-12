Romeva: «Si la defensa del nostre projecte polític passa per la presó, estic disposat a assumir-ho»

L'exconseller d'Exteriors Raül Romeva ha reafirmat que si la defensa del seu projecte polític passa per la presó, està disposat a assumir-ho i ha afegit que no demanarà perdó per res del que ha fet. En una entrevista a TV3, la primera que concedeix des que està en presó preventiva, Romeva considera que la presó ha de ser un "instrument" per evidenciar a tot demòcrata que no és acceptable la "manipulació" que s'està fent del dret penal. Així mateix, ha afirmar que "el camí emprès no serà ni fàcil, ni ràpid, ni indolor però tanmateix irreversible". Romeva denuncia una "operació de repressió" per part de l'Estat cap a una ideologia.

Per a Romeva, la presó ha de servir per evidenciar que no es pot respondre a posicionaments polítics amb coerció judicial i amb la vulneració de drets i llibertats, i que "amagar la política i optar per la repressió no solucionarà mai absolutament res".

Romeva també ha explicat les dues raons per les quals va decidir quedar-se a Catalunya i no marxar a l'estranger. La més important, segons l'exconseller, és que considera que el que va fer el Govern no pot ser considerat un acte delictiu. I la segona és que durant la legislatura sempre que interlocutors internacionals li preguntaven si estava disposat a assumir la presó com a preu per defensar els anhels, la seva resposta era sempre que sí.

L'exconseller ha defensat que seria "raonable" afrontar el judici en llibertat per poder preparar la defensa i realitzar-lo en llibertat. I en aquest sentit ha afegit que fer-ho empresonats suposarà una "vulneració més de garanties". "En cap cas com a societat hauríem d'assumir una realitat en què la presó preventiva sigui utilitzada com una forma de justícia sumària", ha reblat.

Pel que fa a la situació que es pot produir després de la sentència, Romeva ha augurat que unes condemnes injustes segurament generaran "indignació" i "cohesionaran" el sobiranisme, però també a les persones que es considerin demòcrates. L'exconseller ha apostat per aprofitar l'experiència viscuda per crear "nous escenaris de futur". Per a Romeva, la causa exigeix "tenacitat i fermesa" però també "paciència i plena consciència de la magnitud de l'objectiu". En aquest context, ha defensat que l'independentisme ha de ser "intel·ligent, pragmàtic i generós, capaç d'articular consensos fins i tot en les discrepàncies". El suport social i electoral és, segons Romeva, la font de legitimitat i ha apostat per utilitzar el poder polític per aconseguir-lo governant bé i alhora condicionant les decisions de les majories de l'Estat.

Amb Alfred Bosch com a conseller, Romeva creu que l'acció exterior "queda en les millors mans" i ha afegit que internacionalment hi ha la consciència que la situació política a Catalunya es resoldrà votant. "El quan i el com és una altra qüestió. El problema, però, no és tant si s'escolta fora sinó que a Espanya no han volgut escoltar ni els de dins ni els de fora", ha afegit.

L'exconseller ha negat que els líders independentistes a la presó tinguin cap privilegi respecte a la resta d'interns i ha afegit que el que és "inaudit" és la presó preventiva a la qual estan sotmesos. En aquest context, ha explicat que, com tots els interns, per tenir un vis-a-vis addicional frega el terra de la sala de dia dues vegades al dia i els vidres cada cap de setmana. A més, també fa d'auxiliar al poliesportiu ajudant a dinamitzar activitats esportives.