La segona mediació acaba sense acord i Metges de Catalunya manté la vaga

La reunió entre l'Institut Català de la Salut (ICS) i el sindicat Metges de Catalunya ha acabat aquest dimarts cap a la 1 de la matinada sense acords en les principals demandes i, per tant, el sindicat manté la vaga, prevista fins divendres. "Els punts principals, que són sobre la càrrega de feina, segueixen exactament igual; no hem pogut avançar, les filosofies són completament diferents", ha afirmat Carolina Roser, del comitè de vaga, a la sortida de la reunió. També ha lamentat que l'ampli seguiment de la vaga en la primera jornada "no sigui suficient perquè l'empresa pugui mirar-se aquest tema amb uns altres ulls". Per la seva banda, el director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, ha subratllat que comparteixen el diagnòstic de la sobrecàrrega però ha constatat que no s'estan trobant en l'estratègia per abordar-la.

Les dues parts han trobat punts d'acord en altres reivindicacions, però no tenen el pes de les principals demandes. "La rellevància d'aquests punts no és tanta com per deixar de veure que no estem d'acord amb el punt de la sobrecàrrega assistencial, com per exemple l'elecció dels directors o l'hora de tancament dels centres per a la conciliació de la vida familiar, però aquests detalls no ens resolen el problema si no tenim un límit de visites diari", ha sospesat Roser. "Hem avançat, però el punt principal de desacord segueix sobre la taula", ha coincidit Argimon a la sortida de la reunió.

El sindicat, majoritari en el col·lectiu, vol limitar a 28 el nombre de visites que atenen els metges al dia per reduir la sobrecàrrega assistencial i un temps mínim de 12 minuts per atendre cada pacient. En canvi, l'ICS descarta el model de limitar el nombre de visites al dia i aposta per reduir el nombre de persones que atén cada metge, mesura que requereix més facultatius. Mentre no puguin contractar-ne, l'ICS proposa remunerar la sobrecàrrega als professionals que vulguin assumir-la. Pel que fa al temps de visita, proposa 12 minuts de mitjana, però no de mínim.

Tot i aquests dos esculls en les negociacions, Agimon ha destacat que les reunions no tenen com a únic objectiu desconvocar la vaga, sinó que les veu com un "punt d'inflexió" per construir un nou model d'atenció primària. Per al director gerent de l'ICS, aquestes mesures de caràcter immediat que ara discuteixen són un "inici" que han de tenir continuïtat amb una estratègia a mitjà i llarg termini per millorar l'atenció primària. "Cap conversa queda en el buit", ha insistit Argimon davant dels periodistes, flanquejat per la secretària general del Departament de Salut, Laura Pelay, i el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, que també participen en les negociacions.

La segona reunió amb la mediació de Treball ha començat cap a dos quarts de 5 de la tarda d'aquest dilluns i s'ha acabat unes nou hores després. Les dues parts preveuen que Treball els torni a citar per continuar negociant per aquest dimarts a la tarda. De moment, el sindicat manté la vaga a l'atenció primària de l'ICS prevista per aquesta setmana i que aquest dilluns ha tingut un ampli seguiment entre els facultatius dels CAPs.