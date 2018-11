Seguiment del 44,23% en la segona jornada de vaga pel Govern, un 76% pel sindicat

El seguiment de la segona jornada de vaga als centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) és del 44,23% entre el personal mèdic, segons les dades fetes públiques pel Departament de Treball –que inclouen els treballadors que fan serveis mínims-, i del 76% segons Metges de Catalunya. Són dades del torn de matí i són similars a les de la primera jornada de vaga, quan el Govern va xifrar el seguiment en el 44,76% i el sindicat en el 77,3%. Pel que fa a la sanitat concertada, on Metges de Catalunya també ha convocat vaga, el seguiment aquest dimarts ha estat del 69%, segons el sindicat. El Govern no ha facilitat dada de seguiment a la concertada.

Segons les dades del Govern, 1.215 facultatius han fet vaga aquesta segona jornada de convocatòria, mentre que 693 han decidit treballar i 839 han fet serveis mínims. El seguiment de la vaga entre la resta del personal de l'atenció primària a l'ICS ha estat del 4,23%, segons Treball. Per regions sanitàries, algunes d'elles superen el 50% de seguiment, com les comarques centrals (57,14%), Barcelona ciutat (53,4%) o la regió metropolitana nord (50,5%). El seguiment ha estat menor a les Terres de l'Ebre (17,14%), Lleida (28,7%) o l'Alt Pirineu i l'Aran (21,42%), segons les dades de Treball.

En canvi, el sindicat Metges de Catalunya ha assegurat a través d'un comunicat que un 76% de metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de l'atenció primària de l'ICS ha secundat la segona jornada de vaga. Tarragona ha estat la demarcació amb un major seguiment (83%), seguida de Barcelona (77%), Girona (73%) i Lleida (71%), segons el sindicat.

Pel que fa a la sanitat concertada, només el sindicat ha facilitat dades i ha xifrat el seguiment a hospitals, centres d'assistència primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental en un 69%. Barcelona (72%) és la demarcació amb major seguiment, seguida de Tarragona (70%), Lleida (69%) i Girona (65%), segons Metges de Catalunya.



Urgències hospitalàries

En un comunicat, la Generalitat ha assegurat que les urgències hospitalàries durant la primera jornada de vaga van experimentar un "lleuger increment global" de 113 visites a tot Catalunya respecte a l'anterior dilluns, representant un 1,07% del total de les urgències hospitalàries. L'augment es deu, segons l'executiu, a visites pediàtriques, ja que "no hi ha impacte" en l'atenció a adults. El Govern valora que aquests dades "demostren que la vaga no ha tingut una afectació directa" en l'atenció a les urgències hospitalàries.

Per contra, l'Hospital Vall d'Hebron ha explicat que les urgències pediàtriques el primer dia de vaga van pujar un 35% i les d'adults un 15%. I al Parc Taulí de Sabadell, els casos d'urgències al Parc Taulí han pujat un 25%, segons fonts del centre.

Les urgències d'atenció primària atesos principalment als CUAP van fer 310 visites més que dilluns de la setmana passada, fet que representa un augment del 12,11% de l'activitat, segons les dades del Govern. El telèfon 061 CatSalut Respon ha rebut un total de 2.330 trucades entre les dotze de la nit i les dotze del migdia, un 7% més respecte dimarts de la setmana passada. D'aquestes, 328 són consultes administratives, el que representa un increment del 49%.