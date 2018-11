El TSJC no investigarà Pere Aragonès per l'1-O però sí Josep Maria Jové

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha descartat investigar el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, per un delicte de desobediència per l'1-O, tal com li havia sol·licitat el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga l'organització del referèndum.

Com la fiscalia, el tribunal no veu indicis delictius comesos per Aragonès en l'exposició raonada que li va enviar el jutjat. En canvi, el TSJC sí ha acordat investigar qui va ser secretari general de Vicepresidència i Economia en l'etapa d'Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, que és diputat al Parlament i, per tant, aforat. El tribunal veu prou indicis per investigar-lo per malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets.