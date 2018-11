Família i entorn d'un dels terroristes del 17-A veuen la cèl·lula com «màrtirs que van morir per Al·là»

Les gravacions telefòniques fetes pels Mossos d'Esquadra setmanes després dels atemptats desvetllen que familiars i l'entorn proper d'un dels terroristes veuen els joves morts com "màrtirs que van morir per Al·là". Concretament, la germana d'un dels terroristes mort a Cambrils, Moussa Oukabir, i també germana d'un dels empresonats, Driss Oukabir. Segons consta al sumari –al que ha tingut accés l'ACN- Hafida Oukabir afirma que Deú s'ha endut el seu germà perquè "està en el camí recte". "No han fet mal, no han tocat, no han insultat, no han maltractat", diu en una conversa amb la seva mare. A més, les dues reprodueixen el que els va dir l'imam responsable d'amortallar els cossos: "No cal rentar els nois perquè són màrtirs, van marxar amb Déu; va resar sobre ells el profeta". Segons consta al sumari, aquest imam va demanar que no expliquessin aquest missatge perquè els imams "estaven vigilats".

El sumari sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils continua deixant al descobert informacions sobre l'entorn dels terroristes de Ripoll. Segons la informació aconseguida pels Mossos d'Esquadra a través de gravacions telefòniques de l'entorn dels joves, es desprèn com alguns d'ells veuen la cèl·lula de Ripoll com "màrtirs que han seguit el camí de Déu, de la religió i del profeta".

Aquestes informacions han estat fins fa pocs dies sota secret de sumari. A l'estiu, el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ja va aixecar el secret d'una part de la causa i ara ho fa fet també amb la part que afecta les comunicacions i intervencions telefòniques, entre d'altres.

Els Mossos d'Esquadra van punxar els telèfons (prèvia autorització judicial) a diferents membres de la família i de l'entorn de dos dels implicats de els atemptats: Moussa Oukabir (que va morir abatut per la policia a Cambrils) i Driss Oukabir (en presó preventiva i responsable d'haver llogat la furgoneta amb la que Youness Abouyaaqoub va perpetrar l'atropellament massiu a la Rambla).



"Eren en el camí recte"



De les converses interceptades entre finals octubre i la meitat de novembre es desprèn com una de les germanes dels Oukabir, de nom Hafida, defensa la seva actuació i diu que se'ls ha emportat Déu. En una conversa amb la seva mare, Hafida assegura que els nois estaven "en el camí recte". "Nosaltres seguim vius per veure si Déu ens orienta", afegia.

A més, defensava que ni el seu germà ni la resta de nois havien comès "cap pecat en vida". "Ells van prendre el camí de Deú, el de la religió i el de la sunna del profeta, la pau sigui amb ells. No han tocat, no han insultat, no han maltractat", repetia la germana dels Oukabir.

En una conversa amb el seu marit, també parla sobre el que li ha arribat que hauria dit el nou imam de la comunitat Annour. Segons explica, l'imam havia transmès al pare d'Omar i Mohamed Hichamy (morts a Cambrils) que els nois eren "màrtirs". Un missatge que va donar-los amb por que el vigilessin. "No vol perdre els seus fills, diu que els imams estan molt vigilats ara", explica Hafida. "L'imam els ha dit que no cal rentar als nois perquè són màrtirs, han marxat amb Déu. El profeta ja ha resat sobre ells", explica Hafida Oukabir en la conversa.

També en una conversa amb el seu marit, Moussa El Majdoub, ell també els reconeix com a màrtirs. Ambdós comenten que una altra germana, Hanane, ha anat a veure el cos dels joves al tanatori i reprodueixen de nou les paraules de l'imam. "Han fet la jihad per Al·là", assegura Hafida que li ha dit l'imam a la seva germana.

De les intervencions també en destaquen converses telefòniques que manté la mare dels Oukabir, Fatima Ouhnine, amb el seu cercle més proper. Moltes són en un dialecte marroquí minoritari (el sousi), però de l'anàlisi se n'infereix que la família veu Moussa Oukabir com un màrtir que ha anat "al paradís". La mare diu que tant a en Moussa com a en Driss "això és el que Déu els ha donat i predestinat". Fins i tot, els investigadors recullen a l'informe que arriba a desitjar que el seu fill tingui "el descans merescut com a qualsevol víctima dels atemptats".



"Mataria tots els infidels"



En el sumari també consta el rastreig que han fet els investigadors dels moviments a Internet dels terroristes morts. En aquesta recerca, destaca com la policia espanyola troba que Moussa Oukabir (mort a Cambrils) va escriure a un web anomenat 'Kiwi'. Preguntat per què faria en el seu primer dia com a rei absolut del món va respondre que mataria tots els infidels i només deixaria amb vida els musulmans que segueixin la religió.