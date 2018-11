FGC no tindrà serveis mínims per la vaga del 29-N

El departament de Treball ha publicat l'ordre per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar per part del personal de l'administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms i empreses públiques davant la convocatòria de vaga prevista de 12h a 14h el 29-N.

En aquesta vaga, convocada pels sindicats Intersindical-CSC i IAC, l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) queda fora de l'obligació de serveis mínims. Treball considera que com que la convocatòria de vaga té una durada de només dues hores, que coincideixen en una franja de baixa utilització del servei, no es veu necessari dictar serveis mínims atès que el dret a la circulació que garanteix la Constitució queda cobert per altres empreses de transport.

Els serveis mínims decretats obliguen en caràcter general que en els centres de treball de menys de 100 treballadors hi hagi tres persones treballant i pels centres de més de 100 persones 4 empleats.

Per al personal directiu s'estableix un mínim d'una persona per unitat orgànica o centre de treball, per als serveis de cara al públic i atenció telefònica un mínim de tres persones i per als serveis d'emergència ''el personal necessari i imprescindible''.

L'ordre distribueix el serveis mínims per departaments de la Generalitat, definint els mínims en cadascun dels centres de treball del personal administratiu de l'àrea de Presidència; Treball, Afers Social i Famílies; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Ensenyament; Interior; Territori i Sostenibilitat; Salut; Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i Justícia.

En Presidència l'ordre determina entre altres que el han de prestar servei el 10% de la plantilla del DOGC i la Residència Blume del Consell Català de l'Esport el mateix servei que un cap de setmana.

A Treball entre d'altres mesures es garanteix el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d'assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància en els centres adscrits a la direcció general d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).

A Agricultura, un veterinari en cada oficina comarcal amb l'excepció de les comarques del Segrià, la Noguera o Osona on hi haurà dos professionals. D'agents rurals es garanteix que hi haurà un agent per comarca a més de l'inspector en cap i els caps d'àrea regional.

El departament d'Interior cobreix el serveis necessaris per al cos de bombers, protecció civil, trànsit i de l'àrea d ela direcció general de la Policia.

A Territori i Sostenibilitat, els serveis mínims volen garantir l'operativa de l'Aeroport de Lleida-Alguaire i l'Aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell i serveis del Centre de Control Viari, l'Institut Cartogràfic i Geològic, l'Agència de Residus de Catalunya i el Servei Meteorològic.

Per al departament de Salut, l'ordre de serveis mínims per garantir el serveis essencials del personal de l'administració de la Generalitat fa referència al mínim de personal que ha d'haver en el serveis centrals del departament, tant en l'àrea d'Alertes Alimentàries i Brots Epidèmics i en el servei veterinari oficial d'escorxadors.

El personal de Vicepresidència només obliga a tenir una persona en la Caixa General de Dipòsits. Al centre de treball del departament de Justícia s'obliga a tenir el mateix personal que un dia festiu entre el personal de serveis penitenciaris, execució penal i justícia juvenil.