El Govern espanyol dona «suport total» a Borrell després de la sanció de la CNMV

El Govern espanyol va expressar ahir el seu «suport total» al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, després que es conegués la sanció de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de 30.000 euros contra ell per una infracció molt greu en utilitzar informació privilegiada per vendre accions de la companyia Abengoa el 2015.

Fonts de la Moncloa van apuntar que no hi ha «res a dir» sobre la conducta del ministre. «No hi ha res de nou, el ministre ja va explicar la situació al seu moment, i com que ell no ha recorregut, l'expedient administratiu senzillament ha seguit el seu curs», van assenyalar aquestes fonts, que van apuntar que no cal fer «cap altre comentari» sobre Borrell, que té «suport total del Govern».

En declaracions als mitjans, la vicepresidenta Carmen Calvo es va pronunciar en aquesta direcció: «Era el que ja sabíem, que hi hauria una multa i que la pagaria». Segons Calvo, no hi ha cap novetat perquè tot plegat «és el que ja vam dir fa setmanes i el que ja va advertir fins i tot per avançat Borrell: que hi hauria una multa i que la pagaria discrepant», i per tant «ja sabíem que això era el que es produiria en algun moment».

El criteri de l'executiu espanyol es contraposa amb el del seu soci parlamentari. El líder de Podem, Pablo Iglesias, va demanar la dimissió del ministre. «Respecto Borrell per la seva intel·ligència i la seva altura política i crec que dimitirà sense necessitat que li ho exigim», va assegurar a Twitter. Tampoc lliga amb el del PP, que creu que Borrell «no està legitimat» per seguir com a ministre, i el de Cs, que va demanar una compareixença urgent al Congrés perquè doni explicacions.

La sanció de 30.000 euros que es va conèixer ahir és fruit de l'expedient que la CNMV va obrir a Borrell per la venda d'unes accions d'Abengoa el 2015 mentre era conseller de la companyia elèctrica. Borrel ja havia anunciat que no recorreria l'expedient ni la sanció perquè considerava incompatible aquest recurs amb la seva funció de ministre. Ara la CNMV fa pública al BOE que fa ferma la sanció de 30.000 euros contra Borrell per «una infracció molt greu» per haver venut el 24 de novembre a través d'una persona interposada 10.000 accions d'Abengoa per un valor de 9.030 euros fruit del fet que «disposava d'informació privilegiada» sobre la companyia. Tot plegat vulnera l'article 282.6 amb relació a l'article 227.1.a de la Llei del Mercat de Valors.



Borrell, tranquil

Josep Borrell va rebre la publicació de la sanció que li ha imposat la CNMV com la conseqüència lògica de no haver-la recorregut davant el ministeri d'Economia, segons fonts del seu entorn consultades per Europa Press. Borrell va afirmar al Congrés el 17 d'octubre que, tot i que discrepava de la CNMV, perquè nega haver tingut informació privilegiada, no presentaria recurs, perquè ho hauria de fer davant del ministeri d'Economia i això generaria una situació anòmala.

En no recórrer, la sanció és ferma, es publica i segueix el seu curs administratiu, de manera que, segons les fonts consultades, la publicació de la sanció no suposa cap novetat. A més, les fonts puntualitzen que el ministre ja va presentar un escrit dient que no recorreria per no considerar procedent que un membre del Govern recorregués davant d'un altre una sanció.