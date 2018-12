La jutgessa del cas Màster processa Cifuentes per falsedat documental

La jutgessa d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha donat per conclosa la fase d'instrucció sobre el cas del màster cursat per l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes i obre la fase de procediment abreujat, pas previ al judici per presumpte delicte de falsedat documental.

Així ho exposa en una interlocutòria, a què ha tingut accés Europa Press, per donar per conclosa la fase d'investigació com a fase intermèdia al judici, en què també està investigat el catedràtic Enrique Álvarez Conde.

Cifuentes va dimitir aquest abril després d'esclatar feia més de 30 dies la polèmica de la falsificació del seu màster a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) i en haver-se publicat aquell mateix dimecres un vídeo en el qual l'haurien sorprès robant cremes en un supermercat.

Arxivada la causa contra l'exministra de Sanitat Carmen Montón



A diferència del cas de Cifuentes, la jutgessa Carmen Rodríguez Medel, ha decretat l'arxivent de la causa contra l'exministra de Sanitat Carmen Montón per delictes de suborn impropi i prevaricació pel màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere que va cursar a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Així ho detalla la magistrada en una altra interlocutòria, en què determina el sobreseïment provisional de la investigació, "en no quedar acreditada la perpetració de cap infracció penal". La Fiscalia també havia sol·licitat al jutjat que no s'investigués l'exministra després d'obrir les diligències prèvies al setembre sobre els estudis de postgrau de Montón cursats a la Universitat Rey Juan Carlos.