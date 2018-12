Salut promet 100 milions a l'atenció primària mentre acosta posicions amb Metges de Catalunya

Salut ha detallat en què consistirà la inversió de 100 milions d'euros a la sanitat catalana que al matí ha anunciat el conseller d'Economia, Pere Aragonés. El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha detallat que 14 milions seran per contractar 201 metges de medicina de família, 22 per alleugerir la càrrega en moments de més demanda assistencial, 48 per recuperar els complements per objectius, 8 per millorar la qualitat del treball, 4 per millorar la capacitat resolutiva i 3 pel Pla d'Urgències.

El director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, ha explicat que en les negociacions amb Metges de Catalunya s'ha posat en qüestió el model de la "continuïtat assistencial", que considera que "no és habitual en una vaga". Ha dit que en les negociacions amb el sindicat les posicions cada vegada estan més properes i Argimon ha dit que confia que tot vagi bé.