El TC admet a tràmit el recurs de Sánchez contra la reprovació del Rei al Parlament

El ple del TC ha decidit per unanimitat admetre a tràmit la impugnació del govern espanyol contra la reprovació del rei Felip VI aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 11 d'octubre. Els magistrats no dicten una suspensió cautelar de la resolució perquè l'escrit del govern espanyol no invocava l'aplicació de l'article 161.2 de la Constitució, que deixa sense efecte els acords autonòmics impugnats pel govern de l'Estat. El Tribunal Constitucional tramita d'aquesta manera la impugnació que el govern espanyol va presentar sense l'aval del Consell d'Estat, que en el seu informe preceptiu però no vinculant concloïa que "no hi ha base jurídica" per impugnar una resolució declarativa. Un cop admesa a tràmit, els magistrats han acordat traslladar la demanada i la resta de documents presentats al Parlament de Catalunya perquè la cambra catalana formuli al·legacions en un termini de 20 dies.

El recurs del govern espanyol es dirigeix contra el contingut dels punts c) i d) de l'apartat 15 de l'epígraf II de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, que diu textualment que "el Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència per part dels cossos policials l'1 d'octubre del 2017", i "referma el compromís amb els valors republicans i l'aposta per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia".

El text es va aprovar al Parlament amb els vots de Catalunya en Comú Podem (imulsor de la resolució), Junts per Catalunya i ERC, i l'abstenció de la CUP i el 'no' de Cs, PSC i PP.

A l'escrit d'impugnació que ara ha admès a tràmit el TC, el govern espanyol denuncia la vulneració dels articles 1.2, 1.3, 2, 9.1 i 168 de la Constitució Espanyola, així com els articles 2.4 i 4.1 e l'Estatut d'Autonomia.

El govern espanyol sosté que la reprovació de Felip VI és "un greu atemptat al principi de lleialtat constitucional" i una "manca de respecte" al monarca que "suposa un nou intent, com altres anteriors, del Parlament d'iniciar un procés unilateral que desemboqui en la proclamació d'una hipotètica república", fet que "vulnera clarament la Constitució".

Un criteri que no comparteix el màxim òrgan consultiu en matèria jurídica, el Consell d'Estat, que al seu informe va concloure que no hi ha base legal per a la impugnació. Segons aquest organisme, malgrat que la reprovació del monarca és un acte de "greu deslleialtat constitucional", el Parlament té potestat per "expressar la seva disconformitat amb l'actuació del cap de l'Estat en relació a uns esdeveniments que van tenir lloc precisament a Catalunya".