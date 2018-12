Borrell no pensa en dimitir: «Per Déu. Estem parlant de 9.000 euros»

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha deixat clar aquest dijous que no pensa dimitir per la sanció que li ha imposat la CNMV per haver utilitzat informació privilegiada que tenia com a conseller de l'elèctrica Abengoa per vendre accions d'aquesta companyia al 2015, just abans que presentés un preconcurs de creditors. En declaracions a les portes d'un acte sobre el Brexit, Borrell ha recordat que l'expedient "ha conclòs" i ell "ja ha dit tot el que havia de dir", i ha restat importància a l'afer perquè "estem parlant de 9.000 euros, que és una part mínima de la meva cartera", en referència als 9.030 euros que va rebre per la venda de les accions a través de la seva dona.

Ha afirmat que "per descomptat" estarà "encantat" de comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquest cas, tot i que "ja les he donat". I ha atribuït les peticions de dimissió de Podem al fet que "estem en període electoral" i ha negat –malgrat que no ha recorregut la sanció- que utilitzés informació privilegiada. "És lògic que l'oposició estiri el xiclet per mantenir la tensió i pressionar el govern", ha afirmat Borrell, que ha afirmat que tot plegat forma part de la "lògica política".



"Per Déu, estem parlant de 9.000 euros"



En declaracions als mitjans, Borrell ha afirmat que la sanció és fruit de al seva decisió anunciada de no recórrer l'expedient obert per la CNMV, i ha insistit que "per Déu, estem parlant de 9.000 euros", que "és una part mínima de la meva cartera". "Si hagués tingut informació privilegiada ho hagés venut tot, i no una part mínima", ha sentenciat.

A més ha restat importància al fet que la CNMV ho qualifiqui com a infracció "molt greu" perquè "gairebé totes les que es publiquen al BOE són molt greus", i ho ha demostrat pel fet que la sanció de 30.000 euros que li imposen és "la quantitat mínima".