Catalunya és la comunitat amb la taxa més alta de pacients en llista d'espera quirúrgica per 1.000 habitants

Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb la taxa més alta de pacients en llista d'espera quirúrgica per 1.000 habitants, amb un 21,44. La mitjana espanyola se situa en el 12,95%, segons dades proporcionades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. En termes absoluts, hi ha 154.686 en llistes d'espera quirúrgica. Pel que fa al temps mitjà d'espera, Catalunya registra 132 dies, la tercera pitjor, mentre que la mitjana de l'Estat és de 93 dies. El 22,9% dels pacients porten més de sis mesos esperant (també la tercera comunitat pitjor), quan a Espanya el percentatge és del 12,2. Pel que fa a les consultes externes, són els segons que més han d'esperar de mitjana, amb 78 dies (a l'Estat són 57).

En aquest segon àmbit, el de les consultes externes, Catalunya millora pel que fa a la taxa de pacients per 1.000 habitants, situant-se en el 39,09, per sota de la mitjana de l'Estat i en la posició número tretze de totes les comunitats. El 39% dels pacients esperen més de 60 dies, lleugerament per sobre que al global d'Espanya, amb un 37,4%. És el novè territori en aquest sentit.

Per elaborar les dades de les llistes d'espera quirúrgica s'han tingut en compte les especialitats de cirurgia general i digestiu, ginecologia, oftalmologia, otorinolaringologia, traumatologia, urologia, dermatologia, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia toràcica i neurocirurgia.